Рада Євросоюзу ще на рік продовжила режим безмитної торгівлі з Україною
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / EU-Ukraine Cooperation
Рада Європейського Союзу ухвалила постанову про продовження безмитного режиму на український експорт до країн блоку ще на рік — до червня 2024 року.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
У такий спосіб Євросоюз демонструє підтримку України, допомагає зберегти стабільність її торгівлі та економіки.
Митні тарифи не діятимуть на фукти й овочі, на які поширюється система вхідних цін, сільськогосподарську продукцію і продукти її перероблення, що підлягають тарифним квотам.
Водночас у постанові не йдеться про промислові товари з України, адже їх не обкладають митом з початку 2023 року за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Європейський Союз, як свідчать дані Європейської комісії, є найбільшим торговим партнером України. На нього припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році.
Нульові мита для українських товарів на рік ЄС запровадив у червні 2022 року.
- На початку травня Європейський парламент підтримав пропозицію ще на рік скасувати мита та інші податки для ввезення товарів і послуг з України.
- Наплив дешевої продукції з України вдарив по аграрному бізнесу Польщі та інших сусідів України. Аграріям довелося знижувати ціни на свої продукти, через що вони зазнають збитків. Починаючи з травня минулого року польські фермери протестують. На тлі цього ЄС надасть допомогу європейським фермерам і почне розслідування щодо імпорту української агропродукції.
- 15 квітня Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів (24 квітня відновили транзит залізницею). 16 квітня Угорщина також оголосила про заборону до червня імпорту агропродукції з України. 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина, а 19 квітня — Болгарія. Щоправда, болгари дозволили транзит.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.