Власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин заявив про вихід своїх найманців з Бахмуту. Позиції передають регулярній армії рф

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Власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин заявив, що його найманці виходять із Бахмуту і передають регулярній російській армії контроль над містом, мовляв, «вагнерівцям» треба відновитися в тилових таборах. За його словами, процес триватиме до 1 червня.

«До 1 червня всі виходимо, відпочиваємо, готуємося, а потім отримаємо нові завдання», — додав Пригожин.

У своєму відеозвернення він познущався з військових: показав двох чоловіків із позивними «Бібер» і «Долін», які нібито мають захистити російських окупантів від Сил оборони України, якщо ті їх злякаються. Також він попросив «вагнерівців» не ображати російських військових.