Норвегія долучиться до навчань українських пілотів на винищувачах F-16
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- Анна Холоднова
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Greg Mathieson / Mai / Getty Images
Міністр оборони Бйорн Арільд Грам заявив, що Норвегія долучиться до навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє NRK.
«Уряд позитивно ставиться до такої ініціативи. Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, як зробити свій внесок у освіту та навчання», — сказав Грам.
Він наголосив, що Норвегія підтримуватиме Україну у війні проти росії доти, поки це буде потрібно.
У січні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що на освоєння американського винищувача F-16 українським льотчикам знадобиться близько шести місяців.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.
- 20 травня Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та скільки винищувачів Україна отримає. США дали згоду союзникам на передачу Україні F-16.
- 21 травня президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почнуть навчати українських пілотів найближчим часом. У звіті американців ідеться, що два українських аси на симуляторах F-16 перевершили очікування США. Там вважають, що зможуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці, а не за 18, як планувалося раніше.
- 23 травня в Пентагоні заявили, що передача Україні винищувачів F-16 розпочнеться щонайменше через кілька місяців. І це за оптимістичним сценарієм. Проте це доволі короткий термін, оскільки зазвичай потрібно понад два роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком.
- Україні F-16 передаватимуть підрозділами, а не поштучно. На початковому етапі можуть передати кілька десятків цих літаків. Раніше радник українського міністра оборони Юрій Сак казав, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16, щоби сформувати три або чотири ескадрильї.