Міноборони України спростовує заяву власника «ПВК Вагнера» про нібито контроль над Бахмутом

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Getty Images / «Бабель»

У Бахмуті Сили оборони України контролюють деякі промислові та інфраструктурні обʼєкти в районі «Літак».

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у відповідь на слова власника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина про нібито контроль над містом.

Той заявив, що «вагнерівці» взяли останні квартали Бахмуту, які обороняли українські військові.

Ганна Маляр спростовує це, проте пише про важкі бої в Бахмуті — там «ситуація критична».