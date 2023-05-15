Велика Британія влітку розпочне навчальну місію для українських пілотів. Їх навчатимуть на західній авіації

Новини

Reuters

Влітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Там хочуть адаптувати програму, за якою навчаються пілоти Королівських збройних сил, для пілотів з України, щоб вони могли літати на західних зразках авіації.

Як зазначають в уряді, авіаційна підготовка українських пілотів іде пліч-о-пліч із зусиллями Британії забезпечити постачання Україні винищувачів F-16 у співпраці з іншими країнами.

«Сполучене Королівство розробить нову навчальну програму для українських пілотів, щоб підтримати їхні намагання створити нові українські військово-повітряних сили на літаках F-16 за стандартами НАТО», — пише пресслужба.