Витік документів Пентагону: Зеленський нібито пропонував підірвати російський нафтопровід та окуповувати російські села
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Президент Володимир Зеленський у приватних розмовах нібито пропонував підірвати російський нафтроповід «Дружба» та окуповувати російські села. Це б додало Україні додаткові важелі на перемовинах із росією.
Про це пише The Washington Post із посиланням на раніше не оприлюднювані таємні документи розвідки США.
В одному з документів йдеться про те, що наприкінці січня Зеленський пропонував завдати ударів по росії і перекинути частину сухопутних військ для «окупації невизначених російських прикордонних населених пунктів» з метою «надати Києву важелі впливу на переговори з Москвою».
Такод наприкінці лютого Зеленський під час зустрічі із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним висловив стурбованість тим, що Україна «не має ракет дальнього радіусу дії, здатних досягти місць дислокації російських військ у росії». Потім Зеленський «запропонував, щоб Україна атакувала невизначені місця дислокації в Ростові», використовуючи замість цього безпілотники.
А в середині лютого на зустрічі з віцепремʼєром Юлією Свириденко Зеленський нібито запропонував Україні «підірвати» побудований в СРСР нафтопровід «Дружба», який постачає нафту до Угорщини.
Детально описуючи розмову, представники розвідки зазначили, що Зеленський «виражав гнів щодо Угорщини, а отже, міг висловлювати гіперболізовані, безглузді погрози».
Водночас сам Зеленський назвав подібну інформацією «фантазією», але запевнив, що Україна має право на нетрадиційні тактики для захисту.
«Україна має повне право захищати себе, і ми це робимо. Україна нікого не окупувала, а навпаки. Коли стільки людей загинуло, коли є масові поховання, коли наших людей катують, я впевнений, що ми повинні використовувати будь-які хитрощі», — пояснив він.
Також Зеленський наголосив, що ніхто в Україні не віддавав наказів про наступальні дії або удари по російській території.
Зеленський пообіцяв, що Україна не використовуватиме американську зброю для нанесення ударів по території Росії, і Білий дім вважає, що цю обіцянку він виконав.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії, а 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади.
- У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і відносини з Китаєм, про ООН, Угорщину.
- Документи з Пентагону почали зʼявлятися в інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах, де спілкувалися фанати відеоігор. 13 квітня ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного нацгвардійця Військово-повітряних сил США Джека Тейшейру.