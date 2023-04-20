Financial Times: «ПВК Вагнера» просила у Китаю зброю, але Пекін не відповів

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Російська «Приватна військова компанія Вагнера» на початку 2023 року безуспішно просила Китай про зброю. Пекін не відповів на запит.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на витік секретних документів Пентагону.

Представники «ПВК Вагнера» запитували боєприпаси та техніку в Китаї, однак станом на початок січня Китай не відправляв їм жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав контактів із «вагнерівцями» щодо цього.

Китай неодноразово заперечував, що має плани щодо поставок зброї до росії.

У секретних документах Пентагону ідеться, що до початку січня Білорусь вже поставила 50% невказаної зброї та запропонувала відправити «вагнерівцям» 300 тисяч снарядів до гранатомета ВОГ-17. Також «ПВК Вагнера» закупила у Сирії шість гранатометів СПГ-9 і 180 гранат, коли саме — невідомо.

У документі також міститься докладніша інформація про контакти між «ПВК Вагнера» та Туреччиною з питань продажу зброї.

За оцінкою США, «ПВК Вагнера» відправила своїх людей до Анкари для пошуку безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та контрбатарейних, а також гаубичної артилерії. У Туреччині повідомили, що не можуть експортувати частину запитаної зброї та спорядження, наприклад, гаубиці, контрбатарейні системи та деяке антидронне озброєння.