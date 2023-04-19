Витік секретних документів: Канада заявила НАТО, що не зможе виконати свої військові зобовʼязання

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Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у приватному порядку сказав офіційним особам НАТО, що країна не виконає свої зобовʼязання.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на секретну оцінку Пентагону зі злитих документів.

У документі йдеться, що «постійні» недоліки оборонного сектору Канади призвели до того, що канадські Збройні сили в лютому дійшли висновку, що вони «не можуть провести велику операцію, одночасно зберігаючи командування своєю бойовою групою НАТО [у Латвії ] та надаючи допомогу Україні», і що ситуація, найімовірніше, не зміниться.

«Широко поширені недоліки в обороні обмежують можливості Канади та водночас загострюють відносини з партнерами», — ідеться в документі.

Німеччина теж нібито стурбована тим, чи зможуть канадські Збройні сили продовжувати допомагати Україні, виконуючи при цьому свої зобовʼязання перед НАТО. Туреччина «розчарована» відмовою канадських військових підтримати передачу гуманітарної допомоги після лютневого землетрусу, а Гаїті «розчарована» небажанням Канади очолити багатонаціональну місію щодо безпеки в цій країні.

Сполучені Штати та Канада несуть спільну відповідальність за захист континенту. Вашингтон давно наполягав на тому, щоб Оттава збільшила свої витрати на оборону і прискорила плани модернізації військового потенціалу та інфраструктури в Арктиці, де росія і Китай виявляють «велику наполегливість».

За даними НАТО, Канада витрачає на оборону приблизно 1,29% від ВВП, що набагато менше норми у 2%, якої члени Альянсу домовилися дотримуватись у 2014 році.