Заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав нового очільника. Його попередник був не проти УПЦ МП в Лаврі
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- Анна Холоднова
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Міністерство культури України / Facebook
Новим виконувачем обовʼязків гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» призначили Максима Остапенка — колишнього очільника заповідника «Хортиця», який на початку вторгнення росії став до лав ЗСУ.
Про це повідомили в Мінкультури.
Мінкультури повідомляє, що Остапенко є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць, а тепер «триматиме культурний та релігійний фронти».
Попередником Остапенка був Олександр Рудник, якого на посаду зі скандалом призначили у 2017 році. У грудні минулого року Рудник казав журналістам «Радіо Свобода», що не проти перебування в Лаврі представників Московського патріархату.
- 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просили покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.
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- Того ж дня Кабмін скасував розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської лаври. Її повернули в управління державі.
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