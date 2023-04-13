Поліція почала розслідувати руйнування в Києво-Печерській лаврі, які залишилися після Московського патріархату
- Автор:
- Софія Телішевська
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Поліція Києва розпочала розслідування за фактом руйнувань одного із корпусів на території Києво-Печерської лаври.
Зазначається, що до правоохоронців звернулися представники Міністерства культури із заявою про пошкодження та руйнування одного із корпусів Лаври, мовляв, він непридатний для експлуатації.
Правоохоронці збирають докази навмисного незаконного знищення, руйнування чи пошкодження обʼєктів культурної спадщини або їхніх частин.
Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Напередодні комісія змогла потрапити до корпусу № 112. Комісія зафіксувала, що приміщення в аварійному стані, має руйнування і непридатне для використання.
- 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просили покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.
- 30 березня комісія Міністерства культури не змогла розпочати роботу в Києво-Печерській лаврі. Їм не надали ключів від будівлі, а численні віряни та священнослужителі всіляко заважали роботі. Цього дня Українська православна церква Московського патріархату мала вже покинути територію, проте не зробила цього. Окремі представники УПЦ МП заважали журналістам, через що поліція відкрила кримінальне провадження, а суд Києва відхилив позов церкви про визнання недійсним розірвання договору оренди.
- Того ж дня Кабмін скасував розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської лаври. Її повернули в управління державі.
- 31 березня Міністерство культури вдруге звернулося до поліції через те, що УПЦ МП не дозволяє комісії працювати на території Києво-Печерської лаври. Її представників не пускали в будівлі Лаври.