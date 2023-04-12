У мережі зʼявилося ще одне відео з обезголовлюванням українських військових

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Getty Images / «Бабель»

Телеканал CNN знайшов ще одне відео з обезголовлюванням українських військових. Погодні умови в кадрі свідчать, що страта сталася нещодавно. Її здійснили найманці «ПВК Вагнера».

Відео опублікували у проросійській соцмережі 8 квітня. CNN не публікує кадри вбивства, але зазначає, що на ньому — обезголовлені трупи двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.

На відео можна почути голос за камерою. Імовірно, звук спотворений, щоб ускладнити ідентифікацію мовця.

«[Бронемашина] потрапила на міну», — говорять російською за кадром. І сміючись, очевидно, маючи на увазі тіла на землі, продовжують: «Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови».

Журналісти вказують, що у загиблих військових були відтяті голови та руки.