FT: США, Німеччина та Угорщина виступають проти пропозиції надати Україні план щодо членства в НАТО

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США, Німеччина та Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це пише газета The Financial Times із посиланням на чотирьох чиновників, які брали участь у перемовинах.

Переговори відбуваються на фоні заяв президента України Володимира Зеленського про те, що він візьме участь у саміті лише в тому випадку, якщо йому представлять реальні кроки до членства в НАТО, зокрема повоєнні гарантії безпеки від його членів або тіснішу співпрацю з Альянсом.

За словами політиків, у березні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подав державам-членам документ із «практичними та політичними» пропозиціями для Києва. Там була й пропозиція щодо нової декларації про відносини України з НАТО, яка ґрунтується на заяві 2008 року.

Дипломати, які брали участь у переговорах цього тижня, заявили, що серед міністрів закордонних справ у Брюсселі були активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні.

Усі члени Альянсу — 31 країна — згодні з тим, що членство не є короткостроковим варіантом і не може серйозно обговорюватися, доки триває війна. Але двоє людей, які були присутні на зустрічах, сказали, що зростає кількість тих, хто підтримує пропозицію Україні «політичного шляху» до членства у Вільнюсі, що «зміцнить» звʼязки між Альянсом і Києвом.

США, однак, опираються цій пропозиції. Натомість вони закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй протистояти і зрештою відбити російське вторгнення. За словами офіційних осіб США, головним пріоритетом для саміту у Вільнюсі має бути практична підтримка (поставки боєприпасів), а дискусії про можливі повоєнні політичні відносини лише відволікають від цієї мети.

Один із варіантів, що розглядаються, — перетворити існуючу комісію НАТО — Україна на раду НАТО — Україна, що підвищить статус України як партнера Альянсу, розширивши її участь в його зустрічах і консультаціях.

Союзники НАТО також сперечаються про те, чи варто зробити окрему заяву саміту щодо України та чи слід згадати країну у спільній декларації саміту.