Сербія та Косово дозволять мешканцям переміщатися за внутрішніми паспортами і з поточними автомобільними номерами
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сербія та Косово підтримали угоду, яка дозволяє мешканцям переміщатися їхніми територіями за внутрішніми паспортами та з поточними автомобільними номерами.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Це поліпшить відносини між Сербією та Косовом і знизить ризики воєнного протистояння.
У Брюсселі 27 лютого відбулася зустріч високого рівня в рамках діалогу Белград — Приштина. На ній були присутні голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, президент Сербії Александар Вучич та премʼєр-міністр Косова Альбін Курті. Темою зустрічі була європейська пропозиція щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією.
За словами Борреля пропозицію, яку підтримали 27 країн — членів ЄС, представилисторонам у вересні 2022 року.
- Напруженість між Сербією та Косовим виникла через рішення останнього штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу бойкотували владу, а потім обіцяли масові акції протесту. Нові правила мали діяти з 1 серпня 2022 року, проте за посередництва ЄС сторони дійшли згоди в конфлікті — косовська влада відтермінувала введення штрафів.
- На знак протесту проти таких рішень косовські серби на півночі країни почали масово покидати державні органи влади та звільнятися з поліції. Косовська влада натомість призначила дострокові місцеві вибори на півночі (у чотирьох районах) Косова, де більшість населення становлять серби. Вибори мали відбутися 18 грудня. Згодом президент Косова Вйоса Османі оголосила про перенесення виборів голів північних муніципалітетів з 18 грудня 2022 року на 23 квітня 2023-го через підвищений рівень небезпеки.
- 8 грудня 2022 року Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців. Серби у відповідь почали виходити на протести та заблокували дороги барикадами. 16 грудня сербська влада направила запит миротворчому контингенту НАТО на введення сербських військових на територію Косова. Там заявили, що це потрібно, аби «захистити сербське населення».
- 18 грудня миротворчі сили KFOR перекрили КПП «Яріньє» між Сербією та Косовом — встановили там пункти та колючий дріт. Це призвело до сутичок із сербськими активістами.
- 30 грудня 2022 року сербські протестувальники на півночі Косова розібрали всі зведені барикади. Вони почали робити це 29 грудня — після заклику президента Сербії Александара Вучича.