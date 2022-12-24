Таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях

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Ісламістський рух «Талібан» заборонив жінкам в Афганістані працювати в неурядових організаціях. Це чергове рішення, спрямоване на втинання прав жінок у країні.

Про це пише BBC.

Ісламісти заявили, що жінки, які працювали в неурядових організаціях, порушували правила. Зокрема, вони не надягали хіджаб.

Афганські жінки одразу поскаржилися журналістам, що тепер вони втратять значні доходи і не матимуть змоги оплачувати рахунки та годувати родину. Вони зазначили, що дотримувалися правил в одязі.

Заборона на роботу жінкам стосуватиметься як національних, так і міжнародних організацій. Таліби заявили, що готові анулювати дозвіл на роботу будь-якій організації, яка не дотримуватиметься правил.