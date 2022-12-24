Таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images
Ісламістський рух «Талібан» заборонив жінкам в Афганістані працювати в неурядових організаціях. Це чергове рішення, спрямоване на втинання прав жінок у країні.
Про це пише BBC.
Ісламісти заявили, що жінки, які працювали в неурядових організаціях, порушували правила. Зокрема, вони не надягали хіджаб.
Афганські жінки одразу поскаржилися журналістам, що тепер вони втратять значні доходи і не матимуть змоги оплачувати рахунки та годувати родину. Вони зазначили, що дотримувалися правил в одязі.
Заборона на роботу жінкам стосуватиметься як національних, так і міжнародних організацій. Таліби заявили, що готові анулювати дозвіл на роботу будь-якій організації, яка не дотримуватиметься правил.
- 20 грудня 2022 року рух «Талібан», який рік тому захопив владу в Афганістані, заборонив жінкам навчатися в університетах. Таліби заявили, що жінки не носили відповідного ісламського одягу в університеті, «одягалися так, ніби збиралися на весілля» і спілкувалися зі своїми колегами-чоловіками. Наступного ж дня охорона не пропустила жінок у навчальні заклади. Одразу після цього рішення жінки вийшли на акції протесту. У столиці Кабулі вже арештували пʼятьох жінок і трьох журналістів.
- Прийшовши до влади в Афганістані, таліби обіцяли забезпечити права жінок і гарантували їхню безпеку. Однак згодом почали зʼявлятися повідомлення про вбивства жінок. Невдовзі жінкам заборонили займатися спортом, змусили навчатися окремо від чоловіків, «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті. Їх не залучили до роботи в уряді, як обіцяли, і змушували сидіти вдома задля безпеки. У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.