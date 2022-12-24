Twitter дозволить користувачам вимикати лічильник переглядів

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Соціальна мережа Twitter змінить свою нову функцію підрахунку переглядів і дозволить користувачам за бажання відключати її.

Про це власник компанії Ілон Маск написав 24 грудня у відповідь на коментар про новий дизайн.

«Ми приведемо до ладу естетику та додамо можливість відключати його [лічильник], але я думаю, що він сподобається майже всім», — сказав він.

22 грудня у Twitter зʼявився лічильник переглядів для кожного допису. Ілон Маск підрахував, що понад 90% користувачів читають Twitter, але не пишуть твіти, не відповідають і не лайкають, оскільки їхні дії побачать інші користувачі, а функція з лічильником має продемонструвати, наскільки Twitter «живіший».