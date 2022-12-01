Ілон Маск помирився з Apple. Компанія не видалятиме Twitter із магазину App Store
- Автор:
- Софія Телішевська
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Власник Twitter, голова Tesla і SpaceX Ілон Маск провів зустріч із генеральним директором Apple Тімом Куком. Вони домовилися, що програму Twitter не видалятимуть із магазину App Store.
«Хороша розмова. Серед іншого ми вирішили непорозуміння щодо можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не думала про це», — повідомив Маск.
Раніше підприємець казав, що зробить власний смартфон, якщо Apple і Google заборонять Twitter. Проте ні Apple, ні Google офіційно не заявляли та навіть не натякали, що планують заборонити Twitter. Обидві компанії мають політику, яка запобігає розпалюванню ненависті, дискримінації та переслідуванню.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. Тим часом із компанії масово звільняються працівники.
- 24 листопада новий власник Twitter анонсував початок розблокування раніше заморожених акаунтів.