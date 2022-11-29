Компанія Apple зупинила більшість реклами у Twitter. Ілон Маск звинуватив техногіганта у цензурі
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- Анна Холоднова
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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Apple припинила більшу частину реклами в Twitter, і звинуватив компанію у цензурі.
Про це пише BBC.
Перед цим багато компаній висловили занепокоєння змінами у модеруванні контенту, які планує запровадити новий власник соцмережі. Маск, у свою чергу, зазначив, що у Twitter сталося «значне» падіння доходів, та сказав, що активісти тиснуть на рекламодавців.
Він звинуватив компанію Apple у «цензурі» та розкритикував її політику, зокрема плату, яку вона стягує за покупки у магазині програм.
«Apple майже припинила рекламу в Twitter. Вони ненавидять свободу слова в Америці?» — написав він та звернувся безпосередньо до генерального директора Apple із запитанням: «Що відбувається, Тім Кук?»
Маск також стверджував, що Apple погрожувала заблокувати Twitter у своєму магазині додатків, але не сказала, чому.
За даними газети The Washington Post, Apple була найкращим рекламодавцем у Twitter. Вона витратила $48 мільйонів на рекламу у соцмережі у першому кварталі 2022 року.
Компанія Apple не відповіла на запит про коментарі.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. Тим часом з компанії масово звільняються працівники.
- 24 листопада новий власник Twitter анонсував початок розблокування раніше заморожених акаунтів.