«Україна має повне право на оборону». США покладають на росію відповідальність за ракетний інцидент у Польщі

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Білий дім вважає росію винною у падінні ракети в Польщі, оскільки саме вона 15 листопада запустила шквал ракет по цивільній інфраструктурі України.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

США поділяють попередню оцінку президента Польщі Анджея Дуди щодо падіння української ракети ППО та перебувають у тісному контакті з українськими фахівцями, щоб отримати додаткову інформацію, яка допоможе розслідуванню.

«Тим не менш, хоч би якими не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальною стороною за цей трагічний інцидент є росія, яка обстріляла Україну ракетами [...]. Україна мала і має право на оборону. Ми ще раз висловлюємо нашу солідарність із народом України та наші співчуття у зв’язку зі втратами, яких він зазнав унаслідок цих варварських ударів», — ідеться в заяві.