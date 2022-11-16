Трамп оголосив, що візьме участь у наступних виборах президента США
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах. Вони мають відбутися у 2024 році.
Про це пише BBC.
«Щоб знову зробити Америку великою та славною, сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів», — зазначив він.
Трамп виступив біля свого маєтку у штаті Флорида. За його словами, останні два роки під президентством Байдена стали для американців «часом болю, труднощів, тривоги та відчаю».
Незадовго до своєї промови Трамп офіційно подав документи до Федеральної виборчої комісії. Це дозволить йому відкрити рахунок для збору коштів на передвиборчу кампанію.
8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад. Демократи змогли зберегти контроль над Сенатом, тоді як республіканці, найімовірніше, матимуть більшість у Палаті представників.
- 6 січня 2020 року після офіційного оголошення результатів президентських виборів у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму. За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.
- 9 жовтня президент США Джо Байден відмовив Трампу у праві зберігати конфіденційність листування співробітників його адміністрації, що стосувалося штурму будівлі Конгресу.
- Під час відкритого засідання комісії Сенату США, яка розслідує події 6 січня 2020 року, дали свідчення люди, які були причетні до процесу підрахунку голосів. Вони сказали, що в ніч виборів задовго до завершення підрахунку голосів Дональд Трамп публічно заявив про перемогу, а потім продовжував наполягати на цьому, попри офіційні дані.