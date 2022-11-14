В Афганістані повертаються до покарань у вигляді публічних ампутацій за окремі злочини
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Aslan Media / Flickr
В Афганістані суддям дозволили призначати покарання у вигляді публічних ампутацій та забивання камінням за пограбування, викрадання людей та підбурювання до заколоту. Це покарання «відповідно до законів ісламського шаріату».
Про це заявив лідер талібів Хайбатулла Ахундзада, повідомляє BBC.
Коли у 2021 році таліби знову захопили владу в Афганістані, вони пообіцяли правити більш помірковано. Однак цей наказ є черговим свідченням того, що таліби займають більш жорстку позицію щодо прав та свобод.
Прессекретар талібів Забіулла Муджахід написав у Twitter, що «обовʼязкова» вказівка надійшла після того, як Ахундзада зустрівся із групою суддів.
«Уважно вивчіть досьє на злодіїв, викрадачів та бунтівників», — цитує Муджахід лідера талібів.
Точні злочини та покарання таліби не визначили, але один релігійний лідер в Афганістані сказав BBC, що за законами шаріату покарання можуть включати ампутації кінцівок, публічні шмагання та побиття камінням.
- Прийшовши до влади в Афганістані, таліби обіцяли дотримуватися прав жінок і гарантували їхню безпеку. Однак згодом почали зʼявлятися повідомлення про вбивства жінок. Невдовзі жінкам заборонили займатися спортом, змусили вчитися окремо від чоловіків, «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті. Їх не залучили до роботи в уряді, як обіцяли, і змушували сидіти вдома задля безпеки. Наприкінці 2021 року таліби видали указ про права жінок, який скасував низку суворих правил.