«Талібан» заборонив жінкам відвідувати парки розваг в Афганістані

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Reuters

Афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі. Напередодні міністерство моралі «Талібану» анонсувало обмеження доступу жінок до громадських парків.

Про це пише Reuters.

Речник Міністерства пропаганди доброчесності та запобігання пороку (MPVPV) підтвердив, що «Талібан» обмежить жінкам доступ до парків, але не надав додаткових подробиць. Згідно з попереднім правилом MPVPV, парки та, зокрема, відкриті місця мають бути розділені за статтю, а в певні дні їх зможуть відвідувати тільки жінки.

Жителька Кабулу Масума, яка попросила опублікувати лише імʼя з міркувань безпеки, планувала відвідати парк разом з онуком, але їй відмовили.

«Коли мати приходить зі своїми дітьми, їм мають дозволити зайти в парк, тому що ці діти не бачили нічого хорошого [...] вони повинні грати та розважатися. Я їх дуже просила, але вони не пустили нас всередину парку, і зараз ми повертаємося додому», — сказала вона журналістам.

Працівники одного з парків розваг у Кабулі підтвердили, що чиновники «Талібану» сказали їм не пускати жінок у парк.