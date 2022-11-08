ВООЗ: Цього року в Європі через спеку загинули щонайменше 15 тисяч людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Щонайменше 15 тисяч людей у Європі цього року померли через підвищену температуру повітря.
Про це повідомляє Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя.
Спека вбила 4 000 людей в Іспанії, понад 1 000 — у Португалії. У Німеччині протягом трьох місяців літа від спеки померли майже 4 500 людей, а у Великій Британії — понад 3 200. У ВООЗ очікують, що ці цифри зростатимуть.
За період з 1961 по 2021 рік температура в Європі підвищувалася із середньою швидкістю близько 0,5 °C за десятиліття. Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації, цей регіон нагрівається найшвидше на Землі.
За попередні 50 років у Європі екстремальні температури спричинили понад 148 000 смертей.
- У середині липня в Іспанії, Португалії, Греції та Франції спостерігалася рекордна спека. Через неї померли понад тисячу людей. Деякі регіони цих країн постраждали від лісових пожеж. Із середини липня від спеки та пожеж потерпав центр Англії. У регіоні тоді зафіксували температурний максимум у +40 °С. Загалом на континенті через аномальну спеку вигоріла рекордна кількість лісу — 660 тисяч гектарів.
- У Данії в липні спека побила показник 1941 року, а у Франції лише за 19 липня зафіксували 60 температурних рекордів.
- Владі Швейцарії довелося залучити армійську авіацію для доставки води на альпійські луки, де тварини страждають від спраги через високі температури.
- 12 серпня в Англії оголосили посуху.
- За даними Європейської обсерваторії посух, у 2022 році Європа, ймовірно, пережила найсильнішу посуху за щонайменше пів тисячоліття.
- Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації, останні вісім років на Землі були найтеплішими в історії спостережень.