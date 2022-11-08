ВООЗ: Цього року в Європі через спеку загинули щонайменше 15 тисяч людей

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Щонайменше 15 тисяч людей у Європі цього року померли через підвищену температуру повітря.

Про це повідомляє Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Спека вбила 4 000 людей в Іспанії, понад 1 000 — у Португалії. У Німеччині протягом трьох місяців літа від спеки померли майже 4 500 людей, а у Великій Британії — понад 3 200. У ВООЗ очікують, що ці цифри зростатимуть.

За період з 1961 по 2021 рік температура в Європі підвищувалася із середньою швидкістю близько 0,5 °C за десятиліття. Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації, цей регіон нагрівається найшвидше на Землі.

За попередні 50 років у Європі екстремальні температури спричинили понад 148 000 смертей.