Україна не давала росії жодних нових гарантій щодо «зернової угоди». У МЗС відкинули брехню путіна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна не брала на себе жодних нових зобовʼязань щодо «зернової угоди».
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Напередодні путін заявив, що рф вирішила повернутися до «зернової угоди», бо нібито отримала від України «гарантії» невикористання коридору у військових цілях.
Ніколенко наголосив, що Україна не використовувала та не планувала використовувати коридор у військових цілях, а також ніколи не загрожувала безпеці маршруту.
«Жодних нових зобовʼязань, які б виходили за межі вже існуючих у «зерновій угоді», наша країна не брала», — підкреслив речник МЗС і додав, що росія повернулася до «зернової угоди» завдяки активній дипломатії генсека ООН Антоніу Гутерріша і президента Туреччини Реджепа Ердогана.
«Це була позиція сили, а не поступок. Повернення росії до виконання своїх зобовʼязань у рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат», — підсумував Ніколенко.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі чорноморського флоту у Севастопольській бухті.
- Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна узгодили план транзиту для 16 суден. Президент Туреччини заявив, що його країна докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії.
- У російському міністерстві оборони заявили, що Україна використала шлях, по якому виходять кораблі із українських портів, для атаки на Севастополь. Водночас в ООН запевняють, що під час вибухів у Севастополі жодних кораблів у «зерновому коридорі» не було.