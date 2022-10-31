У Нагірному Карабаху на мітинг за незалежність вийшли десятки тисяч людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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У столиці невизнаного Нагірного Карабаху Ханкенді (Степанакерт) пройшов мітинг за незалежність. Парламент самопроголошеної республіки підписав заяву про неприпустимість приєднання регіону до Азербайджану.
Про це повідомляє «Радио Свобода».
За даними уряду Нагірного Карабаху, на мітинг вийшли близко 40 тисяч людей. За іншими підрахунками, кількість протестувальників може сягати 70 тисяч.
Під час мітингу проходило позачергове засідання Національних зборів Нагірного Карабаху. Парламентарі ухвалили заяву про неприпустимість спроб приєднання республіки до Азербайджану та звернулися до Вірменії та росії.
Росії запропонували «запровадити додаткові політичні та військові механізми» з урахуванням небезпек, що загрожують існуванню республіки, а Вірменію закликали «захищати спільні інтереси двох вірменських республік».
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні цього року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.
- Наприкінці серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин і Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією.
- Остання сутичка військових двох країн відбулася у вересні. Внаслідок короткочасних боїв загинули понад 40 людей. Після цього Азербайджан та Вірменія домовилися про створення місії ЄС на кордоні між країнами.