Мінінфраструктури: Через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Abo Shoten
У Міністерстві інфраструктури заявили, що через вихід росії із «зернової угоди» застрягли 218 вантажних кораблів. Там підкреслили, що Україна не зупиняла рух кораблів навіть після обстрілу росіянами українських портів.
Про це пише відомство у своєму Facebook.
Там підкреслили, що 218 кораблів наразі фактично заблоковані на своїх позиціях. Із них 95 завантажених суден уже вийшли з українських портів та очікують на перевірку в Стамбулі, 101 корабель чекає інспекції, щоб припливти до українських портів, а 22 судна чекають на вихід із українських портів.
«Українська сторона не зупиняла рух вантажів через «зерновий коридор», навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків наближення російських БпЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у Ініціативі», — зазначили в Мінінфраструктурі.
Там також нагадали, що росіяни вже тривалий час навмисно чинять перешкоди для роботи «зернової угоди», створивши штучну чергу із понад сотню кораблів через повільні перевірки.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги в Босфорі. Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Міноборони рф звинуватило в цьому бійців 73 спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Оперативне командування «Південь» і Велика Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів — носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубєц», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва». Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубєц». Вони зазначили, що були атаковані кораблі, які задіяні в «зерновому» коридорі.