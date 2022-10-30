Євросоюз закликав рф повернутися до «зернової угоди»
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав рф повернутися до «зернової угоди», дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.
За його словами, це рішення ставить під загрозу подолання глобальної продовольчої кризи, що була спровокована війною.
«Рішення росії призупинити участь в угоді щодо Чорного моря ставить під загрозу основний експортний маршрут такого необхідного зерна та добрив для подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України. ЄС закликає рф скасувати своє рішення», — написав він.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- З кінця вересня і весь жовтень українська влада заявляла, що росія штучно блокувала експорт української агропродукції, створюючи штучні черги у Босфорі.
- Офіційні представники росії кілька разів публічно заявляли, що рф може вийти із «зернової угоди». Окупанти вимагали гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем і обмежити напрямки експорту.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській бухті. Міноборони рф звинуватило у цьому бійців 73 спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Оперативне командування «Південь» і Велика Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Иван Голубец», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмирал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва».
- Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Иван Голубец». Вони вказали, що атаки зазнали кораблі, які задіяні в «зерновому» коридорі.