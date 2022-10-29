Україна за час дії «зернової угоди» експортувала 9 мільйонів тонн агропродукції

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У Міністерстві інфраструктури заявили, що ініціатива з вивезення зерна Чорноморським коридором має винятково гуманітарний характер. Так у відомстві прокоментували заяву росії про припинення участі в «зерновій угоді».

Міністерство повідомило, що з 1 серпня, з моменту виходу з українського порту «Одеса» першого судна, і до сьогодні вдалося експортувати понад 9 мільйонів тонн продовольства, з яких більше 5 мільйонів тонн — до країн Африки та Азії. В рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.