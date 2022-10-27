Керівник СБУ: Затримати ексначальника Кримського главку Кулініча вдалося завдяки «кроту» у фсб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ДБР
Служба безпеки України викрила колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча завдяки шпигуну в російській федеральній службі безпеці.
Про це Інтерфакс-Україна розповів в. о. голови СБУ Василь Малюк.
За його словами, СБУ вдалося отримати через «крота» документи та файли, які прямо говорять про те, що Кулініч передавав росіянам секретну інформацію, розвідувальні дані та доповіді щодо ситуації в Україні.
Малюк наголосив на тому, що СБУ має у своєму розпорядженні неспростовні докази проти Кулініча. Він додав, що затримував його особисто, а наразі спецслужба активно працює над самочищенням.
«Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал. Тому на цьому ми робимо дуже великий акцент. Сьогодні підрозділ внутрішньої безпеки повністю переформатований та виконує саме контррозвідувальні завдання», — зазначив Малюк.
- 16 липня 2022 року правоохоронці затримали колишнього очільника Управління СБУ у Криму Олега Кулініча за підозрою у держзраді. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ у Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його.
- Після затримання Кулініча президент Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув від виконання обовʼязків голову СБУ Івана Баканова. Згодом Рада їх звільнила.
- У справі Кулініча проходять колишній заступник секретаря РНБО у 2010—2013 роках Володимир Сівкович, який міг координувати шпигунство, а також колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Останній перебуває у Сербії — Україна запросила його екстрадицію.
- Державне бюро розслідувань перевіряє Наумова на можливу державну зраду з 13 березня. Він міг збирати та передавати російським спецслужбам секретні дані, зокрема щодо систем безпеки Зони відчуження ЧАЕС.
- Джерела у правоохоронних органах повідомляли «Бабелю», що Наумов може отримати притулок у росії в обмін на участь у «трибуналі» над президентом Володимиром Зеленським. Інформацію про можливий переїзд наумова до росії також підтверджує видання The Insider.