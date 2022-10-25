Фінські сейсмологи зафіксували чотири вибухи в районі «Північного потоку»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сейсмологічний інститут Університету Гельсінкі зафіксував чотири підземні поштовхи на дні Фінської затоки в районі, де проходить газопровід «Північний потік».
Як пише Ilta-Sanomat, поштовхи сталися в російських територіальних водах, у районі міста Приморськ 20 жовтня. Їхня магнітуда коливалася від 1,3 до 1,8 бала за шкалою Рихтера. Сейсмологи класифікували поштовхи як вибух або обвал.
За оцінками сейсмолога Ярі Корстрема, які наводить фінська газета Helsingin sanomat, ідеться саме про вибухи, еквівалентні 50—100 кілограмам вибухівки. Він зазначив, що апаратура зафіксувала ще один вибух з аналогічною інтенсивністю в тому ж районі в пʼятницю, 21 жовтня.
Причини цього наразі невідомі, проте фахівець не виключає проведення військових навчань.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. У CNN повідомляли, що поблизу зон витоків 26 і 27 вересня бачили російські військові кораблі забезпечення і субмарини. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1».
- 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії на «Північних потоках».