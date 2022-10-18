Reuters: Іран відмовився продавати росії більш потужні дрони-камікадзе Arash, щоб США не отримали доступ до технологій

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Іран відмовився поставляти росії більш потужні дрони-камікадзе Arash-2. Там не хочуть, щоб США отримали доступ до цих технологій.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Серед причин, чому іранці відхилили запит путіна, називають «технічні проблеми», а також занепокоєння щодо потрапляння таких технологій до США.

Бойові дрони-камікадзе Arash-2 мають розмах крил вже до 4 метрів, довжину до 4,5 метра, а дальність до 1 000 км, а за деякими джерелами — 1 600 км. Їхня бойова частина може бути в кілька разів більшою, ніж у Shahed-136.

Водночас іранські джерела підтвердили, що на початку жовтня домовилися із росіянами в Москві про поставки ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. Росіяни просили сотні таких ракет, але в Ірані погодилися поставити лише кілька сотень. Вони надійдуть двома-трьома партіями вже найближчими тижнями.

В Ірані запевняють, що продають росії зброю, а де її використовують — це питання не до них. Там наголошують, що не підтримують жодну зі сторін і закликають до дипломатичного врегулювання війни в Україні. Однак на Заході вважають такі продажі порушенням резолюції Ради безпеки ООН, яка наклала санкції на Іран і погодила ухвалення ядерної угоди. На початку року Захід вів перемовини з Іраном щодо відновлення цієї угоди, але вони зайшли у глухий кут, а через продаж зброї росії можуть бути повністю зірвані.