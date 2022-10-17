ЄС вивчає причетність Ірану до війни в Україні і готовий до введення санкцій

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Деякі країни-члени ЄС вже закликають запровадити санкції проти Ірану через підтримку росії у війні проти України. Наразі у ЄС вивчають це питання.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, пише Reuters.

За його словами, Євросоюз шукатиме конкретні докази причетності Ірану до війни.

Джерела видання у ЄС зазначають, що Євросоюз може ухвалити рішення про введення нових санкцій проти Ірану, але на зустрічі у понеділок жодних рішень не очікується.

«Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники, очевидно, використовуються для нападу на центр Києва, це жорстокість», — сказав міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод, додавши, що ЄС має вжити «конкретних кроків» у відповідь на це.

У понеділок ЄС уже має намір запровадити заборону на поїздки та заморозити активи близько 15 іранців, причетних до урядової кампанії проти протестувальників, яка розпочалася минулого місяця.

Франція та Німеччина, які є сторонами ядерної угоди з Іраном 2015 року, дали зрозуміти, що вважають нові санкції у звʼязку з безпілотниками, які використовує росія, необхідними, оскільки такі передачі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що додаткові санкції ЄС щодо Ірану не обмежаться внесенням деяких осіб до чорного списку, якщо буде доведено участь Тегерану у війні росії проти України.