ССО: Іранські інструктори в Україні керують запусками дронів Shahed-136 і навчають росіян
- Автор:
- Анна Холоднова
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Росіяни завезли іранських інструкторів на тимчасово окуповані території півдня України для запусків дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це пише Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.
За даними українського підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт і Гладівка на Херсонщині та у Джанкої у Криму. Вони допомагають російським окупантам опановувати іранські дрони-камікадзе та безпосередньо контролюють запуск цих безпілотників, зокрема по Миколаєву та Одесі. Інструктори базуються в захоплених росіянами приміщеннях.
- Україна після збиття перших дронів Shahed-136 і ударного Mohajer-6 позбавила посла Ірану Манучехра Мораді акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу. Іран у відповідь порадив Україні «не слухати третіх осіб». У МЗС України закликали Іран припинити військову допомогу росії, а не прикриватися заявами про нібито «зовнішній вплив».
- Українські спецслужби повідомили, що війська росії цілеспрямовано запускали по Умані Shahed-136, щоб атакувати євреїв-хасидів. Там вважають, що атаки на євреїв — це одна з умов передачі Іраном дронів росії.
- Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.