Президент Болгарії проти прискореного вступу України до НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Болгарії Румен Радев не підтримав спільну заяву дев’яти європейських лідерів щодо членства України в НАТО. Він вважає, що для України двері в НАТО відкриті після закінчення війни з росією.
Про це пише BNR.
Радєв заявив, що Болгарія підтримує рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі, але ця декларація була прийнята в інших умов безпеки. На його думку, членство України мають ухвалювати всі члени НАТО з урахуванням ризиків прямого залучення у війну.
Рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися лише після формування чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між росією та Україною, які мають бути прийняті та реалізовані обома воюючими державами, вважає Радєв.
- 30 вересня після того, як путін оголосив про анексію чотирьох областей України, президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО.
- В США відповіли, що вступ України в НАТО не на часі. В Альянсі заявили, що рішення ухвалюватиметься консенсусом усіх 30 членів. Канада напроти — підтримала Україну в Альянсі.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Україна провела низку консультацій з НАТО та ООН до подачі заявки. Politico ж писало, що це стало несподіванкою для США.
- 2 жовтня президенти Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії , Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини випустили спільну заяву, у якій підтримали Україну в НАТО і засудили анексію українських територій.