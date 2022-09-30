Війська росії запускають іранські дрони-камікадзе групами, щоб виявляти українську ППО. На півдні їх у ворога до тисячі

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Збройні сили України вважають, що війська росії запускають іранські дрони-камікадзе Shahed-136, перейменовані на «Герань-2», не тільки для атак на інфраструктуру, але й для виявлення українських систем протиповітряної оборони. Для цього ворог запускає їх групами.

Про це під час телемарафону розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, деякі дрони з групи цілеспрямовано шукають ППО для ураження, тому українські сили напрацьовують тактику протидії з урахуванням такої стратегії росіян. Гуменюк додала, що ЗСУ вже мають певні досягнення у протидії цим дронам, а збитки від їхніх атак не критичні, проте вони можуть викликати потужні пожежі.

Загалом, на півдні України у росіян є від 300 до тисячі Shahed-136.