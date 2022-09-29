Судді провели засідання КСУ, але голову обрати не змогли

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

У Києві 29 вересня відбулося спеціальне пленарне засідання з обрання голови Конституційного суду України.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

«Кандидатів на посаду голови Конституційного суду України на засіданні не висунуто. У засіданні оголошено перерву», — йдеться в дописі.