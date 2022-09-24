Голова МЗС Литви: Росіянам, які тікають від мобілізації, притулок не надаватимуть — вони повинні боротися з путіним
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна не надаватиме притулку росіянам, які тікають від мобілізації.
У своєму Twitter він написав, що росіяни повинні боротися проти диктатури путіна і Литва не прийматиме тих, хто тікає від відповідальності.
До цього прем’єр-міністер Інгріда Шимоніте казала, що порятунок росіян від мобілізації не є обов’язком Литви та інших держав.
«Війна почалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Все ж таки у людей було достатньо часу, щоб визначитися, яка їхня позиція щодо війни. Мені було б незрозуміло, якби ми впускали людей з гуманітарних причин лише тому, що для них війна була нормою, поки вони бачили її по телевізору, сидячи на дивані, а потім стала ненормальною, коли уряд і шойгу призвали до армії та запропонували фізично взяти в цьому участь», — заявила вона.
- 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії спрощеного візового режиму з росією, який діяв із 2007 року. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим. Такі ж рішення прийняли Швейцарія та Норвегія. На черзі Фінляндія, яка вже готує повну заборону на вʼїзд для росіян.
- З 19 вересня громадянам росії заборонено вʼїжджати до Латвії, Литви, Естонії та Польщі з туристичними шенгенськими візами, які були видані в будь-яких країнах Євросоюзу. Поки вони можуть перетнути сухопутний кордон з ЄС тільки у Фінляндії.
- Після оголошення путіним часткової мобілізації, багато росіян почали тікати з країни. Латвія, Естонія та Чехія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також заявив, що не надаватиме їм прихисток.
- 23 вересня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європа повинна дозволити в’їзд російським громадянам, які хочуть залишити країну і не виконувати злочинні накази путіна.