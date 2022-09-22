У Нідерландах відбулося останнє засідання суду у справі збиття рейсу MH17
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pierre Crom / Getty Images
У Нідерландах відбулося останнє засідання суду, що розглядав справу про збиття літака рейсу MH17 Malaysian Airlines у небі над Донбасом влітку 2014 року. Рішення винесуть 17 листопада.
Про це повідомляє Укрінформ.
Засідання тривало близько пʼяти хвилин. У залі суду були присутні родичі загиблих, їхні адвокати та захист одного з чотирьох фігурантів — підполковника російського гру олега пулатова.
Суддя Гендрік Стейнгаюс оголосив, що вирок у справі MH17 винесуть 17 листопада 2022 року о 13:30 за місцевим часом. Він стосуватиметься всіх чотирьох обвинувачених.
«Суд має намір 17 листопада 2022 року оголосити вирок у справі, якщо не виникнуть якісь непередбачені обставини», — сказав Стейнгаюс.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
- 7 червня 2021 року суд Гааги почав розгляд справи по суті. 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».
- 6 вересня росія відмовилася організувати допит бойовиків «днр» ігоря гіркіна і сергія дубінського як свідків. Після цього 10 днів заслуховували родичів загиблих. Вони прямо звинуватили росію у брехні та відповідальності за трагедію.
- 23 червня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи дійшла висновку, що літак MH17 був збитий ракетою з російського«Бука».