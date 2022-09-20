У звільненій Козачій Лопані знайшли ще дві катівні — у підвалах вокзалу і магазину

Новини

У селищі Козача Лопань на Харківщині знайшли ще дві катівні, облаштовані російськими окупантами.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Катівні були розташовані в підвалах підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Тут росіяни катували місцевих мешканців і насильно їх утримували. Наразі правоохоронці шукають свідків, постраждалих і збирають доказову базу, щоб встановити причетних до злочинів окупантів.