«Ми не будемо розповідати вам про все, що робимо». У Франції натякнули, що таємно навчають українських військових

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Радник міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню натякнув, що його країна проводить навчання для українських військових.

Про це пише Politico.

За офіційними даними французького уряду, з початку війни Франція провела тренінг для 40 українських солдатів. Переважно їх навчали роботі із французькими самохідними гарматами Caesar.

За словами радника міністра оборони, президент Франції Емманюель Макрон хоче залишатися «балансуючою силою» під час війни росії проти України.

«Емманюель Макрон був дуже чіткий — Україна переможе і має перемогти, але росію не можна принижувати. Наша лінія полягає у тому, щоб продемонструвати нашу солідарність з Україною та допомогти їй досягти перемоги — але якщо ні, мати можливість зіграти свою роль, коли конфлікт припиниться», — сказав Себастьєн Лекорню.

Він натякнув, що інші «спеціалізовані» навчання під керівництвом Франції можуть відбуватися таємно.

«Сполучене Королівство вирішило йти вперед із базовою підготовкою. Ми проводимо більш спеціалізовану підготовку. Ми не будемо розповідати вам про все, що ми робимо», — сказав радник.