Reuters: У США розглядають можливість додаткових санкцій проти Китаю
- Автор:
- Анна Холоднова
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U.S. Department of Agriculture / Flickr
Сполучені Штати Америки розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Китаю. Тайвань просить Європейський Союз також ввести обмеження проти цієї країни.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За їхніми даними, Штати розглядають варіанти можливого пакета санкцій проти Китаю, щоб утримати Пекін від спроби вторгнення на Тайвань. Переговори щодо санкцій почалися після вторгнення росії в Україну у лютому і знову стали актуальними після реакції Китаю на візит речниці Палати представників Ненсі Пелосі.
Співрозмовники агентства не надали жодних подробиць щодо обмежень, які розглядають США, але ідея санкцій проти другої за величиною економіки світу уже викликає деякі питання.
«Потенційне запровадження санкцій проти Китаю є набагато складнішим заходом, ніж санкції проти росії, враховуючи значний звʼязок США та союзників із китайською економікою», — зазначив колишній високопоставлений чиновник Міністерства торгівлі США Назак Нікахтар.
Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що країна обговорювала зі США, ЄС та іншими партнерами нещодавні військові дії Китаю та «великі виклики», які Китай ставить перед Тайванем.
За даними джерел Reuters, в останні тижні високопосадовці Тайваню стали частіше закликати до підготовки санкцій проти Китаю. У Тайбеї просили, щоб Євросоюз підготував план дій на випадок агресії з боку Китаю, та закликали у приватному порядку попередити Китай про можливі наслідки нападу.
У Європейському Союзі досі ухилялися від запровадження жорстких санкцій проти Китаю, оскільки країна відіграє набагато більшу роль для економіки блоку, ніж росія, зазначають джерела Reuters.
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула речниця Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 9 серпня Китай оголосив про продовження військових навчань навколо Тайваню — під час них відпрацюють операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова». Тоді ж армія Тайваню почала артилерійські навчання в рамках підготовки до захисту острова від можливого нападу Китаю.
- Напередодні влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. В окремому бюлетені під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху» влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».
- 11 серпня Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай.
- 4 серпня Японія заявила протест Китаю через те, що кілька ракет, випущених його військовими під час навчань біля Тайваню, впали неподалік японських берегів. ЗМІ повідомляли, що Японія розглядає можливість розмістити тисячу крилатих ракет великої дальності, щоб посилити свій потенціал для ймовірної протидії Китаю.