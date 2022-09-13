Reuters: У США розглядають можливість додаткових санкцій проти Китаю

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U.S. Department of Agriculture / Flickr

Сполучені Штати Америки розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Китаю. Тайвань просить Європейський Союз також ввести обмеження проти цієї країни.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За їхніми даними, Штати розглядають варіанти можливого пакета санкцій проти Китаю, щоб утримати Пекін від спроби вторгнення на Тайвань. Переговори щодо санкцій почалися після вторгнення росії в Україну у лютому і знову стали актуальними після реакції Китаю на візит речниці Палати представників Ненсі Пелосі.

Співрозмовники агентства не надали жодних подробиць щодо обмежень, які розглядають США, але ідея санкцій проти другої за величиною економіки світу уже викликає деякі питання.

«Потенційне запровадження санкцій проти Китаю є набагато складнішим заходом, ніж санкції проти росії, враховуючи значний звʼязок США та союзників із китайською економікою», — зазначив колишній високопоставлений чиновник Міністерства торгівлі США Назак Нікахтар.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що країна обговорювала зі США, ЄС та іншими партнерами нещодавні військові дії Китаю та «великі виклики», які Китай ставить перед Тайванем.

За даними джерел Reuters, в останні тижні високопосадовці Тайваню стали частіше закликати до підготовки санкцій проти Китаю. У Тайбеї просили, щоб Євросоюз підготував план дій на випадок агресії з боку Китаю, та закликали у приватному порядку попередити Китай про можливі наслідки нападу.

У Європейському Союзі досі ухилялися від запровадження жорстких санкцій проти Китаю, оскільки країна відіграє набагато більшу роль для економіки блоку, ніж росія, зазначають джерела Reuters.