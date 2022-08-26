«Енергоатом»: Один з енергоблоків ЗАЕС підʼєднали до мережі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Один із зупинених 25 серпня енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі, триває набір потужності.
Про це повідомили в компанії «Енергоатом».
Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки в українських атомників немає.
Напередодні російські пропагандисти заявили, що «українські війська перебили останню, четверту лінію електропередачі із Запорізької АЕС до України».
- 4 березня 2022 року окупанти захопили Енергодар і ЗАЕС поряд із містом. Це найбільша за розмірами АЕС у Європі та третя – у світі. Попри окупацію, вона досі працювала в обʼєднаній енергосистемі України.
- 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один із інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії була повністю відключена від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії звʼязку ЗАЕС з енергосистемою України — ПЛ-750 кВ ЗАЕС — «Дніпровська». «Енергоатом» повідомляв, що це сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС унаслідок обстрілів російськими військовими. Ці пожежі зафіксував супутник.