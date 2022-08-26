Росіяни заявили про знищення останньої лінії передачі електроенергії із Запорізької АЕС до України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російські пропогандисти заявили, що «українські війська перебили останню, четверту лінію електропередачі із Запорізької АЕС до України».
Окупаційна самопроголошена «влада» регіону оголосила , що тепер станція не може постачати електроенергію для України.
У червні президент «Енергоатому» Петро Котін заявив, що плани росії передати Запорізьку АЕС «Росатому» абсолютно нереалістичні. За його словами, ЗАЕС працює в енергетичній системі України, увесь обіг коштів проходить через «Енергоатом».
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС та її обʼєкти. Один з інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим, куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії була повністю відключена від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії звʼязку ЗАЕС з енергосистемою України — ПЛ-750 кВ ЗАЕС — «Дніпровська». «Енергоатом» повідомляв, що це сталося через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС унаслідок обстрілів російськими військовими. Ці пожежі зафіксував супутник.
- 4 березня 2022 року окупанти захопили Енергодар і ЗАЕС поряд із містом. Це найбільша за розмірами АЕС у Європі та третя – у світі. Попри окупацію, вона досі працювала в обʼєднаній енергосистемі України.