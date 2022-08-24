Російські окупанти затримали двох працівників Запорізької АЕС

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Представники росгвардії затримали двох працівників Запорізької атомної станції. Росіяни підозрюють їх у співпраці зі Збройними силами України.

Про це повідомили у пресслужбі росгвардії.

Також там повідомили про затримання «порушника», який інформував ЗСУ про пересування колон російської техніки.

Росіяни стверджують, що з моменту окупації ЗАЕС 4 березня затримали на станції 26 «порушників» пропускного режиму.