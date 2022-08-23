Президент Польщі закликав демонтувати «Північний потік — 2»
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Президент Польщі Анджей Дуда на саміті «Кримської платформи» заявив, що поки росія воює проти України з нею неможливо вести бізнес. Відтак, за його словами, газопровід «Північний потік — 2» має бути повністю демонтований, а не тільки зупинений.
«Я хотів би нагадати, що «Північний потік — 2» почав діяти після захоплення Криму, але ми не можемо повертатися до звичайного бізнесу з росією, до звичайних звʼязків, поки вона воює проти України та окупує її території. Зміна політики на Заході — це не просто повне припинення «Північного потоку — 2», а також ліквідація, повний демонтаж цього потоку», — наголосив він.
Дуда зазначив, що на тлі війни країни більше не мають можливості повернутися до тієї лінії, яка була 23 лютого цього року.
«Треба звільнити всю територію України разом із Кримом у міжнародно визнаних кордонах. Крим є і залишається такою самою частиною України, як Гданськ та Люблін — це Польща, Ніцца — це Франція, Кельн — Німеччина, Роттердам — Нідерланди», — зазначив президент Польщі.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними росія постачатиме газ до Німеччини через морські території рф, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 21 лютого росія визнала незалежність «л/днр» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Через три дні, 24 лютого, росія розпочала повномасштабну агресію проти України, ввівши війська з боку Криму, окупованого Донбасу, Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей, а також з боку білорусі.
- Санкції за визнання росією «л/днр» 22 лютого запровадили США, Велика Британія, Австралія, Японія, Канада та Євросоюз. Обмеження накладені на депутатів держдуми, військових чиновників, на банки, а також на низку фізичних і юридичних осіб. Також зупинено сертифікацію «Північного потоку — 2».