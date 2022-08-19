У німецькій коаліції закликали запустити «Північний потік — 2» і запастися газом. В МЗС України вже відреагували
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі виступив за відкриття російського газопроводу «Північний потік — 2», щоб заповнити газосховища на зиму. В МЗС України це назвали «наркозалежністю».
Про це Кубікі заявив в інтервʼю RND.
«Ми повинні відкрити «Північний потік — 2» якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати »Північний потік — 2», — сказав він.
За його словами, це дозволить людям не мерзнути взимку, а підприємствам — не припиняти роботу.
Водночас Кубікі наголосив, що тільки-но резервуари будуть наповнені, газопровід можна закрити.
На такі заяви вже відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що ситуацію із «Північним потоком — 2» нагадує наркозалежність.
«Заклики деяких німецьких політиків запустити «Північний потік — 2» ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: “Лише останній раз!”, не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває!» — написав він.
Водночас у Міністерстві енергетики України зазначили, що мають можливість допомогти Європі із доставкою та збереженням газу.
«Україна готова допомогти в цьому, надавши свої газові сховища для зберігання європейського газу, а також замістивши своїм газопроводом потужності «Північних потоків», — підкреслив міністр Герман Галущенко.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними росія постачатиме газ до Німеччини через морські території рф, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 21 лютого росія визнала незалежність «л/днр» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Через три дні, 24 лютого, росія розпочала повномасштабну агресію проти України, ввівши війська з боку Криму, окупованого Донбасу, Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей, а також з боку білорусі.
- Санкції за визнання росією «л/днр» 22 лютого запровадили США, Британія, Австралія, Японія, Канада та Євросоюз. Обмеження накладені на депутатів держдуми, військових чиновників, на банки, а також на низку фізичних і юридичних осіб. Також зупинено сертифікацію «Північного потоку — 2».