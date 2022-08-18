Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС

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Maxim Gavrilyuk / Wikipedia

Росія погрожує зупинити роботу Запорізької АЕС, якщо «Україна не припинить обстрілювати станцію».

«Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, повʼязаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до «холодного резерву» 5 та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС», — заявив на брифінгу чиновник російського міноборони ігор кирилов.

Представник міноборони ігор конашенков звинуватив Україну в нібито підготовці провокації на АЕС у період, коли в Україні буде генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Конашенков заявив, що Збройні сили України 19 серпня нібито планують завдати артилерійських ударів по території Запорізької АЕС, щоб потім звинуватити в цьому росію.

Провокація, заявили в міноборони, «полягає у витоку радіації, руйнуванні цілісності сховища ядерних відходів і виведенні реактора АЕС у стан позаштатної роботи».

«Зважаючи на встановлення фактів майже безперервних провокативних обстрілів Запорізької АЕС окупаційними військами, повідомлення про провокації Силами оборони України не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією», — наголосили в українському Центрі протидії дезінформації.