Генсек НАТО закликав росію вивести війська з Запорізької АЕС і пустити туди інспекцію МАГАТЕ

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав домогтися виводу військ з території Запорізької атомної електростанції і доступу туди інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це пише «Європейська правда».

«Захоплення Запорізької АЕС російськими силами становить серйозну загрозу безпеці цього обʼєкта, збільшує ризик інциденту чи нещасного випадку і ставить під загрозу населення сусідніх країн та міжнародної спільноти загалом. Потрібно невідкладно уможливити інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії та забезпечити відведення усіх російських сил», — заявив Столтенберг.