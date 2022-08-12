Генпрокуратура Литви почала розслідування проти шарія за підозрою у відмиванні коштів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Максим Жорін / Facebook
Генеральна прокуратура Литви почала розслідування проти блогера анатолія шарія за підозрою у відмиванні злочинних коштів.
Про це пише литовський портал 15min.
Генпрокуратура повідомила виданню, що розслідування почали ще 2 серпня за статтею 216 Кримінального кодексу Литви (легалізація отриманого злочинним шляхом майна). Справу розслідує Служба розслідувань фінансових злочинів.
За даними порталу, розслідування розпочато після отримання заяви від російського адвоката Марка Фейгіна. Згідно з нею, з 2012 року, будучи резидентом Литви, шарій міг провадити незареєстровану діяльність, отримувати недекларовані доходи з невідомих джерел і не сплачувати податки.
- анатолій шарій — колишній журналіст, який утік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі YouTube. Влітку 2019 року шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення політичної партії під назвою «Партія Шарія». Партію офіційно очолює його дружина Ольга. На період воєнного стану президент Володимир Зеленський заборонив діяльність цієї партії.
- Попри притулок у Литві, шарій, за даними ЗМІ, понад 10 років живе в Іспанії. У січні 2022 року Литва позбавила шарія посвідки на проживання.
- 16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила шарія в державний розшук. Його звинувачують у зраді та спільних із росією інформаційних операціях проти України.
- 5 травня шарія затримали правоохоронні органи Іспанії. Суд відпустив шарія під підписку про невиїзд.
- Тоді ж тодішня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що екстрадиція шарія триватиме достатньо довго — від 3—6 місяців до року.