Родичі «азовців» заявили про повну бездіяльність ООН і Червоного Хреста щодо полонених
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)
Родичі військовополонених з полку «Азов» заявляють про повну бездіяльність ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в питанні українських полонених з «Азовсталі».
Про це «Радіо Свобода» розповіла Сандра Кротевич — член Асоціації родин захисників «Азовсталі», сестра начальника штабу «Азову» Богдана Кротевича, який перебуває у полоні росіян.
За її словами, до ООН і Червоного Хреста дуже багато претензій, тому що вони «взагалі нічого не роблять». Червоний Хрест досі не повідомив, скільки полонених загинули та скільки з них під вартою росіян або в лікарнях.
«Ми чекаємо відповіді від Червоного Хреста. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобовʼязань не дотримали», — сказала Кротевич.
Родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і вже готують документи для цього.
«Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобовʼязання за конвенціями, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий у мене брат і де він перебуває», — додала Кротевич.
У Міжнародному комітеті Червоного Хреста казали, що не отримали дозволу на доступ до колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де утримували українських військовополонених з «Азову». Омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що не отримував від ООН жодного сигналу щодо теракту в Оленівці. Попри це, росія заявляла, що запросила ООН і Червоний Хрест для розслідування.
- У ніч на 29 липня в колонії в Оленівці стався вибух. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища.
- Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- За даними української сторони, вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників.