Звільнення Зміїного: у ЗСУ показали кадри атак на крейсер «Москва» і бурову установку «Таврида»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Оперативне командування «Південь» опублікувало відео історії звільнення острова Зміїний від російських окупантів. На кадрах можна бачити українські атаки на позиції і техніку росіян, які тривали протягом місяця. ЗСУ вперше опублікувало кадри загибелі крейсер «Москва» і удар по плавучій буровій установці «Таврида».
Зазначено, що в операції брали участь угруповання сил Військово-морського флоту, ескадрилья ударних безпілотників Bayraktar TB2, Повітряні сили, ракетні війська та артилерія, а також підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки.
Українським військам вдалося обрізати шляхи логістичного забезпечення російських військових на острові і знищити низку техніки, а саме:
- 4 швидкохідних патрульних катери типу «Раптор»;
- швидкісний десантний катер «Серна»;
- пошкодити фрегат «Адмирал Эссен»;
- потопити сучасний буксир «Спасатель Василий Бех»;
- потопити крейсер «Москва».
З наземної техніки, яка стояла на самому острові, окупанти втратили три ЗГРК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2» та заряджаючу машину до нього, радіолокаційну систему «Мыс», РСЗВ «Торнадо-Г», РСЗВ «Град», дві бронемашини, систему радіоелектронної боротьби, вісім одиниць автотехніки і маломірний катер.
«Загальні ж втрати російських окупаційних військ навколо епопеї по острову складають понад $900 млн», заявили в ОК «Південь».
- Війська росії окупували острів Зміїний 24 лютого і захопили у полон прикордонників, які до останнього відмовлялися здаватися. 27 березня президент Зеленський розповів про долю українських військових з острова Зміїний. За його словами, частина військових загинула, а частину взяли в полон. Тих, хто був у полоні, уже обміняли.
- ЗСУ з початку червня методично завдавали ударів по позиціях росіян на Зміїному. Також під вогонь потрапляли катери та кораблі, які займались постачанням російського гарнізону на острові.
- 30 червня ОК «Південь» повідомило, що війська росії залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами. У міноборони рф підтвердили відступ з острова, але назвали це «кроком доброї волі».
- Пізніше «Схеми» опублікували знімок наслідків обстрілу Зміїного, який стався 29 червня, а Maxar — супутникові знімки острова після втечі з нього росіян. Головнокомандувач ЗСУ публікував відео роботи ударного безпілотника Bayraktar TB2 по російських цілях на острові.
- 4 липня на острів доставили український прапор.
- За підрахунками Forbes, під час окупації Зміїного росіяни втратили техніки на майже $1 мільярд.
- 7 липня Командування Сил спеціальних операцій повідомило деталі висадки українських воїнів на Зміїний, результатом якої стало підняття прапора України.
- Згодом у Міністерстві інфраструктури повідомили, що звільнення острова дозволило відкрити гирла річки Дунай для проходження цивільних суден. Зокрема, на Дунай можна потрапити через гирло Бистре.