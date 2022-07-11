Звільнення Зміїного: у ЗСУ показали кадри атак на крейсер «Москва» і бурову установку «Таврида»

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Оперативне командування «Південь» опублікувало відео історії звільнення острова Зміїний від російських окупантів. На кадрах можна бачити українські атаки на позиції і техніку росіян, які тривали протягом місяця. ЗСУ вперше опублікувало кадри загибелі крейсер «Москва» і удар по плавучій буровій установці «Таврида».

Зазначено, що в операції брали участь угруповання сил Військово-морського флоту, ескадрилья ударних безпілотників Bayraktar TB2, Повітряні сили, ракетні війська та артилерія, а також підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки.

Українським військам вдалося обрізати шляхи логістичного забезпечення російських військових на острові і знищити низку техніки, а саме:

4 швидкохідних патрульних катери типу «Раптор»;

швидкісний десантний катер «Серна»;

пошкодити фрегат «Адмирал Эссен»;

потопити сучасний буксир «Спасатель Василий Бех»;

потопити крейсер «Москва».

З наземної техніки, яка стояла на самому острові, окупанти втратили три ЗГРК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2» та заряджаючу машину до нього, радіолокаційну систему «Мыс», РСЗВ «Торнадо-Г», РСЗВ «Град», дві бронемашини, систему радіоелектронної боротьби, вісім одиниць автотехніки і маломірний катер.

«Загальні ж втрати російських окупаційних військ навколо епопеї по острову складають понад $900 млн», заявили в ОК «Південь».